《热点透视》法国经济疲弱,ECB持强硬看法的人恐怕需软化

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell; 编译 孙茉莉

路透伦敦8月12日电---一些难看的数据正迫使欧洲央行持强硬看法的人不得不重新考量.法国通胀率降至2.1%且经济增长率为零.这对欧洲央行必需要忽视区内较小国家的危机,而要关注核心大国控制经济增长和通胀的策略构成挑战.法国是否本身就疲弱,经济增长停滞且通胀下滑,及其主权评级受到威胁这些都要一一考虑.

欧洲央行的任务,当然一直都是相当艰巨.其必需要为参差不齐的区内经济体制定政策,而且其判断需要将欧元区视为一个整体,考量整体的经济实力和可能的通胀前景,而非针对处于危机中的国家.问题是其是否做出严重错误的判断,不应该两度升息至目前的1.5%.

欧元区目前的平均通胀率在2.5%,仅略高于欧央行的目标.区内最大经济体德国的消费者物价调和指数(HICP)较上年同期上升2.6%,或者按照德国自身的计算为2.4%.就德国数据的细节显示,过去一年能源价格大涨10.6%.不包括能源在内的德国通胀率降至仅有1.5%.近期全球油价崩跌恐怕是压低欧元区通胀压力的另一因素.

影响通胀的首要因素应是整个欧元区的经济增长.有迹象显示经济疲势令人担忧.欧元区第二季工业生产仅仅增长0.3%.将于8月16日公布的同期整个区内生产总值(GDP)成长率恐怕也要下滑.

不过欧央行并不同于英国央行或者美国联邦储备理事会(美联储,FED),通常不会考虑到像商品价格上涨等可能的暂时性影响因素,即便这些因素抑制了消费者支出,并最终带来通缩影响.在2008年,就在全球陷入衰退之前,欧央行曾多次升息,随後不得不快速大幅降息.

这一年的升息恐怕也非明智之举.法国经济增长似乎已陷入停滞.如今法国需要大幅紧缩财政支出,需要低利率来抵消其影响.

欧元区需要紧缩财政政策而非货币政策.欧央行持强硬看法的人在紧要关头再次做出错误判断.