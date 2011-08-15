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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 08:40 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--8月15日-8月22日

(除特别说明,均为GMT时间)

8月15日(一)

阿比让--科特迪瓦(象牙海岸)财长Charles Koffi Diby将就今年馀下时间内的预算计划,对投资者和商界人士详述和说明.

约翰内斯堡--南非财长Pravin Gordhan将在第14届年度审计师会议上,以"南非未来五年的经济前景"为题发表讲话.

8月16日(二)

无重要经济事件预告.

8月17日(三)

无重要经济事件预告.

8月18日(四)

智利圣地亚哥--智利央行将举行利率会议(2200)

8月19日(五)

无重要经济事件预告.

8月22日(一)

无重要经济事件预告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李春喜; 审校 张若琪

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