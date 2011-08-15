《中国股市盘前看点》--8月15日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--日本第二季度国内生产总值(GDP)数据
--美国纽约联邦储备银行8月制造业指数
--美国8月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数
**宏观经济及政策面**
--国家统计局总经济师姚景源表示,三季度居民消费价格指数(CPI)涨幅会有回落,四季度将明显回落.
--商务部政策研究室副主任王雪坤表示,中国外贸政策将从着重于商品转到着重于企业,针对不同企业和不同行业制定不同政策.
**重点行业和公司**
--中国证券报报导称,即将公布的电力工业"十二五"(2011-2015年)规划中,首次提出到2015年全国天然气发电装机达6,000万千瓦的目标,较目前水平增逾一倍.
--青岛啤酒(600600.SS)称,至今年6月30日止,中期净利同比增长21.6%,符合市场预期,因上半年销售强劲.[ID:nCN8481820]
--海南航空(600221.SS)(900945.SS)称,拟以10.8亿元人民币受让控股股东大新华航空有限公司持有的新华航空集团32.41%的股权,从而实现对新华航空绝对控股.
--据汤森路透旗下IFR报导,中国铁路物资计划在内地和香港两地整体上市,募集资金20亿美元.该上市发行预计将于2012年上半年完成.[ID:nCN1897791]
**海外动向**
--在经历了记忆中震荡最为剧烈的一周後,美国股市上周五收涨,可能暗示最严重的抛售已经结束.今日成交量远低于过去四日,盘中的波动也远不及过去四日剧烈,均暗示投资者的不安有所缓解.道琼工业指数收涨125.71点,或1.13%,报11,269.02.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC2,600点附近震荡(完)
--整理 冉莹; 审校 丁淑琴
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。