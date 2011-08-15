《外汇动态》瑞郎和日圆下跌,因风险规避情绪减弱和股市上涨

0039GMT---避险仓位解除、当局汇市干预风险以及亚洲股市盘初上涨,令投资者远离瑞郎和日圆.

欧元/瑞郎较上周五纽约尾盘上涨约2%,因市场认为瑞士央行有可能采取进一步行动打压瑞郎.欧元/瑞郎EURCHF=R盘中一度高见1.1300,目前上涨1.7%,报1.1270瑞郎,已较上周二在电子盘EBS上触及的历史低点1.0075攀升约12%.

日圆因风险规避情绪减弱而下跌,此前亚洲股市和美国股指期货SPc1上涨.美元/日圆JPY=上扬0.5%至77.09日圆.澳元/日圆AUDJPY=R上涨0.7%至80.28日圆.澳元兑美元AUD=D4上涨0.8%至1.0420美元.(完)

--编译 洪曦;审校 戴素萍

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