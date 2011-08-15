《中国待发行主板新股一览表》--8月15日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透北京8月15日电---以下为已通过中国证监会发行审核委员会批准,待在沪市主板发行的新股一览表:
------------------------------------------------------------------------------------
审核通过日期 公司名称 发行量(万股) 募集资金拟使用量(万元) 保荐人
*8月12日 恒立股份 10,500 102,480 平安证券
8月3日 长城汽车 不超过 30,424 316,586 国泰君安证券
7月29日 中国水电 不超过350,000 1,730,000 中信建投证券
中银国际
7月25日 隆基股份 7,500 137,032 国信证券
7月22日 明泰铝业 不超过 6,000 70,290 平安证券
7月13日 京运通 不超过 6,000 90,000 中信证券
注:1. 本表新股包括通过发审委批准,尚未刊登招股意向书.
2. *代表新增内容.(完)
欲浏览中国已公布新股发行上市日程表,请点选[ISU/CN]
--整理 康熙泽; 审校 林高丽
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。