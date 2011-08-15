更正:〔欧元区政经〕意大利新撙节措施被批无助于经济增长和打击逃税

(更正:因原文有误,内文第一段应为在"得到内阁批准"的第二天,非"签署成为法律"的第二天)

* 批评者称,方案无助于经济增长和打击逃税

* 最大工会将在8月23日决定总罢工日期

* 商界领袖呼吁进行养老金改革和提高增值税

* 经济学家Fitoussi称,意大利状况宛如一出希腊悲剧

路透米兰8月14日电---意大利在不到一个月内推出的第二套撙节方案,在得到内阁批准的第二天就遭到各界批评.该国最大的工会威胁要发动总罢工,以抗议该措施的"不公".

意大利总统纳波利塔诺周六签署该紧急法令,大范围推行撙节措施以削减约455亿欧元(647亿美元)财政赤字,并较原计划提前一年在2013年达到预算平衡.

经济合作暨发展组织(OECD)首席经济学家帕多安(Pier Carlo Padoan)周日对意大利新闻报评论称,"已经错失良机,".

帕多安称,该措施积极的一面是承诺提前一年实现预算平衡,但仍然缺少促进经济增长和解决逃税问题的措施.据企业游说组织Confindustria估算,意大利的偷逃税金总额达到1,200亿欧元.

CGIL工会联盟领袖Susanna Camusso对la Repubblica说,这套方案"只会打击到已经缴税的人",他还说将在8月23日工会紧急会议上决定总罢工的日期.

这项撙节计划规定向年收入超过9万欧元的人课徵"团结税",为期三年.

经济学家、工会人士及企业领袖均同意,把税加诸于富人而非劳工比较好,因为这将可锁定那些瞒报真实收入却坐拥大笔资产的逃漏税者.

法拉利主席Luca Cordero di Montezemolo对报纸晚邮报说,团结税是个"丑闻".

"要求我或者(媒体大亨兼总理贝鲁斯柯尼)缴交团结税是一回事,但是打击一位抚养家庭的经理却又是另外一回事,"他说.

报纸对此方案的评论大多是负面,前欧盟执委蒙堤对晚邮报说,这项撙节方案缺乏公平,对中产阶级施加太重的压力,对于提振经济成长反而做得太少.

**税收负担**

意大利雇主协会(Confindustria)主席Emma Marcegaglia在接受财经日报Il Sole 24 Ore专访时表示,新税制可能迫使经理们寻求在海外雇聘员工,加剧意大利熟练工人外流.

"我们对所谓高收入课征的税率正达到绝对不成比例的水平,"Marcegalia并称.

她还将所谓"罗宾汉税(Robin Hood Tax)"称作"愚蠢行为",能源行业营收过1,000万欧元、应税收入达到100万欧元的公司将被徵收该税种.

Marcegaglia呼吁提高增值税,以及改革根据缴纳养老金年份允许提前退休的制度.意大利的养老金开支比欧元区平均水平高出约两个百分点.

这份撙节法案必须在60天内获得议会通过,在此期间该法令几乎肯定会加以修订.参议院的辩论将于8月22日开始.

在2012年和2013年分别节省200亿欧元和255亿欧元的目标中,分别有约40亿欧元和120亿欧元将来自仍在拟定的增税和削减福利措施.

法国经济学家Jean-Paul Fitoussi告诉罗马日报Il Messaggero,市场压力已迫使意大利采取并无实质价值,且恐将损害其疲弱经济成长的措施.

"意大利就像希腊悲剧的主人公:被迫做一些毫无用处且从长期看具有破坏性,但为短期生存所必需的事情."