〔路透专访〕挪威主权财富基金执行长Yngve Slyngstad担忧美国财政前景

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透奥斯陆8月12日电---挪威主权财富基金执行长Yngve Slyngstad表示,在评级机构标准普尔调低美国债信评等後,他对美国的财政前景表示担忧.该基金是全球最大主权财富基金之一.
挪威主权财富基金也是美国公债的主要持有者之一.
"该评级调降不会影响到我们的投资,但我们也对美国的长期财政状况忧心忡忡,"挪威央行投资管理机构(NBIM)执行长Yngve Slyngstad在周五接受路透专访时指出.
他也担心,随着时间推移,美国公债恐将失去其避风港地位.
他并称,长期来看对欧洲债务没有像美国那样的担忧,因欧洲国家已采取痛苦的举措来遏制债务和刺激经济成长.
"他们正采取正确的举动,"Slyngstad认为.
他提到,该基金期望将更多资金投向新兴国家的国内债券市场,并呼吁中国和巴西等对此类投资设限的国家取消限制.(完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类