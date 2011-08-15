〔路透专访〕挪威主权财富基金执行长Yngve Slyngstad担忧美国财政前景

路透奥斯陆8月12日电---挪威主权财富基金执行长Yngve Slyngstad表示,在评级机构标准普尔调低美国债信评等後,他对美国的财政前景表示担忧.该基金是全球最大主权财富基金之一.

挪威主权财富基金也是美国公债的主要持有者之一.

"该评级调降不会影响到我们的投资,但我们也对美国的长期财政状况忧心忡忡,"挪威央行投资管理机构(NBIM)执行长Yngve Slyngstad在周五接受路透专访时指出.

他也担心,随着时间推移,美国公债恐将失去其避风港地位.

他并称,长期来看对欧洲债务没有像美国那样的担忧,因欧洲国家已采取痛苦的举措来遏制债务和刺激经济成长.

"他们正采取正确的举动,"Slyngstad认为.

他提到,该基金期望将更多资金投向新兴国家的国内债券市场,并呼吁中国和巴西等对此类投资设限的国家取消限制.(完)