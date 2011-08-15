《中国重要政经日程》--8月15日-11月4日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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=============================近日重要政经日程==========================
8/18日(四)
*--中国人民银行市场司副司长吴显亭和银监会完善小企业金融服务办公室副主任张小松10时接受中国政府网专访,就中小企业金融服务有关问题进行解读并回答网民提问.
8/26(五)
--第三届中国中小企业融资论坛在杭州举行.
8/28(日)
--2011(第七届)中国创投融资发展高层论坛在北京举行,至30日.
9/3(六)
--2011中国企业500强发布暨中国大企业高峰会在成都举行,至5日.
9/6(二)
--中国贸促会等主办的中国国际不 钢大会在上海举行,至8日.
9/8(四)
--上海决策者主办的中国国际风能项目发展论坛2011举行,至9日.
9/13(二)
--第三届中国-拉美投资论坛(LA-CIF)在北京举行,至14日.
9/14(三)
--上海决策者主办的第三届中国国际智能电网产业论坛2011在上海举行,至16日.
9/15(四)
--首届中国天津国际直升机博览会在天津举行,至18日.
9/21(三)
--上海决策者主办的车用燃料可持续发展峰会2011在北京召开,至23日.
9/22(四)
--上海决策者主办的第二届中国国际绿色电动汽车可持续发展峰会召开,至23日.
9/24(六)
--国家科技部和上海市政府主办的浦江创新论坛在上海举行,至25日.
9/26(一)
--第六届中国中部投资贸易博览会-中部发展金融论坛在山西太原举办,至27日.
9/27(二)
--中国贸促会等主办的第十一届中国钢铁原材料国际研讨会在青岛召开,至29日.
10/19(三)
--全球工程机械产业大会在北京召开,至20日.
10/20(四)
--2011"中国苏州电子信息博览会"在江苏省苏州工业园区举行,至23日.
--上海决策者主办的2011年食品饮料发展论坛召开,至21日.
10/21(五)
--第八届中国-东盟博览会在广西南宁举行,至26日.
10/29(六)
--资产评估新发展国际研讨会在北京举行,至30日.
11/3(四)
--上海决策者主办的2011年生物医药研发外包合作论坛,至4日.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 邵晓忆
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。