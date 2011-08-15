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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 09:34 BJT

〔中国电力〕7月全社会用电量4,349亿千瓦时,同比增11.8%--国家能源局

路透北京8月15日电---中国国家能源局周日发布数据称,7月份,全国全社会用电量4,349亿千瓦时,同比增长11.8%.

1-7月,全社会用电量26,869亿千瓦时,同比增长12.2%,其中:第二产业用电量20,253亿千瓦时,增长11.9%.

据此计算,前七个月,第二产业用电量占全社会用电量的75.38%.而能源局数据并未公布前七月重工业用电量数据.

2010年和2009年的全社会用电量增速分别为14.56%和5.96%;分别与当年国内生产总值(GDP)10.3%和9.2%的增速相呼应,用电量增速被认为反映经济走势的重要指标.

能源局数据并显示,1-7月,全国发电设备累计平均利用小时为2,778小时,同比增加56小时.其中,水电设备平均利用小时为1,774小时,下降83小时;火电设备平均利用小时为3,085小时,增加119小时.

1-7月,全国电源新增生产能力(正式投产)4,123万千瓦,其中水电769万千瓦,火电2774万千瓦.

中国国家统计局此前公布数据称,中国7月发电量同比增长13.2%达4,251.5亿千瓦时,其中,火电为3,392亿千瓦时.1-7月的发电量为26,425.9亿千瓦时,同比增长13.3%.

人民日报之前援引电监会称,下半年中国电力需求依然旺盛,增速预计在11%左右,全年增速可能达到12%.[ID:nCN1841767](完)

更多细节,请点选国家能源局网站(here)

--发稿 李文科; 审校 林高丽

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