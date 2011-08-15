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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 09:12 BJT

〔中国股市〕上周五融资买入较前日减少近15%,中国平安交易活跃

路透北京8月15日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,上周五融资买入额为

113,598万元人民币,较上交易日减少14.8%.标的证券中国平安(601318.SS)融资买入额

达7,233万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 1,978,056 61,379 10,076

深圳证券交易所 1,266,318 52,219 15,053(完)

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--发稿 李然; 审校 乔艳红

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