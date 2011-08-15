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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 09:13 BJT

〔全球金市〕现货金下跌1%,因风险意愿改善提振股市

路透新加坡8月15日电---金价周一下跌1%,将连续第三个交易日下跌,因风险意愿改善提振股市,投资者抛出黄金.

日本股市日经指数.N225周一攀升1.3%,此前欧洲出台针对金融股的卖空禁令扶助全球市场上周扬升,而且日本第二季国内生产总值(GDP)萎缩程度小于预期.[ID:nCN1897899]

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