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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 11:43 BJT

〔中国货币市场〕回购利率小幅波动,然银行超储率低资金面脆弱

路透上海8月15日电---中国银行间市场周一主要回购利率早盘小幅波动,其中,隔夜、七天期回购利率略有上行,14天品种则走低.资金面延续宽松,但目前金融机构超额准备金率偏低,令资金面脆弱,任何风吹草动都可能扰乱市场.

"(银行超储率偏低)资金面会变得比较脆弱,回购利率波动幅度会加大,"北京一券商分析师指出.

她并认为,金融机构超储率降至0.8%,可见前期持续的紧缩政策效果已经显现.同时,超储率偏低也是7月资金面异常紧张的原因之一.遇到新的冲击,如季末、节假日效应,资金紧张状况会有所加重.对机构来讲,今年应该会比较谨慎地运用杠杆融资.

央行二季度货币政策执行报告显示,6月末,金融机构超储率为0.8%,延续了一季度末来的下降趋势,降幅甚至有所扩大.[ID:nCN1896317]

对于本周货币市场表现,上海一外资银行交易员指出,8月续上调存款准备金率可能性不大,近期资金面走势主要关注央行公开市场操作力度.

央行上周五公布,7月新增人民币贷款4,926亿元,低于此前路透5,500亿元的调查中值,为年内新低;当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长14.7%,低于15.8%的路透调查中值,并创下逾六年新低.[ID:nCN1895961]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:23 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.8552 2.8049 +5.03

七天CN7DRP=CFXS 3.2376 3.0851 +15.25

14天CN14DRP=CFXS 3.2490 3.5429 -29.39

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.8548 2.7973 +5.75

七天CHICNY7D=CFXS 3.2639 3.0786 +18.53

====================================================================(完)

--发稿 冉莹; 审校 乔艳红

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