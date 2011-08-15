〔离岸人民币〕韩国大韩航空推迟其20亿元人民币点心债发行计划--IFR

路透8月15日电---据汤森路透旗下IFR报导，韩国最大的航空公司--大韩航空(003490.KS)已推迟其首次发行以人民币计价和结算的Reg S债券计划。

该发行人一度寻求通过发行三年期点心债筹集20亿元人民币（约合3亿美元）。招商证券和新韩证券为是次发行的主办行。

该公司承认推迟发行，但并未做出任何解释。

据多个竞争对手的银行家透露，做出此项决定主要因为定价不利。

航空领域最近一笔发行点心债的交易是，中国东方航空(0670.HK)(600115.SS)8月初发行25亿元人民币的三年期点心债，票息为4%。

银行家认为，大韩航空此次在点心债市场发行债券，所支付的成本必须高于中国东方航空，因後者享有的政府支持远强于前者。

中国第四大航空集团--海南航空集团旗下香港航空早在6月，完成6亿元三年期点心债的发行，息率为6.5%。

一名债市银行家表示，“大韩航空介于中国东方航空和香港航空之间，因此我认为，其所发点心债的票息需介于4.5%-5.5%。”

考虑到近期一年期无本金交割远期外汇（NDF）相当于1%-2%，大韩航空的点心债成本可能不亚于其美元借贷成本。

大韩航空将于2013年1月到期的、票息为4.699%的未偿美元债券收益率近期报价才4.80%。

在全球金融市场持续动荡的情况下，此次发行的目标规模也被认为略高，因东方航空在比较友好的信贷环境下也只获得25亿元人民币融资，而其最多可发行80亿元人民币。

大韩航空尚未确定再次启动发行的具体时间表。如果最终得以发行，那麽其将是继韩国食品加工企业CJ Global Holdings在6月底发行11亿元人民币的票息为2.25%的三年期债券之後，第二家在此点心债市场发行的韩国企业发行人。(完)

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