《中国报摘》--其他报纸重要消息8月15日(II)

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**期货日报**
--记者获悉保监会将在"十二五"其间研究出台保险资金投资衍生品的管理办法,这意味着继证券公司、基金、合格境外机构投资者(QFII)、信托公司之後,保险资金参与股指期货交易相关规定也有望出台.
**国际商报**
--国家能源局日前发布"大型风电场并网设计技术规范"等风电产业发展急需的18项重要技术标准,并将于2011年11月1日起实施,分析人士指此举有利于突破当前卡住中国风电发展的瓶颈,实现由风电大国向风电强国的转变.
**证券时报**
--天相投顾数据显示,截至8月13日,已发布半年报的上市公司中,知名阳光私募新进24家个股的前十大流通股东之列.三季度来,上证综指.SSEC下跌6.12%,而私募进驻的个股中,21只跑赢沪深300指数.CSI300,18只取得上涨行情,10只个股涨幅在10%以上.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李然/冉莹; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。