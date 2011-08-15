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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 10:30 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月15日(II)

**期货日报**

--记者获悉保监会将在"十二五"其间研究出台保险资金投资衍生品的管理办法,这意味着继证券公司、基金、合格境外机构投资者(QFII)、信托公司之後,保险资金参与股指期货交易相关规定也有望出台.

**国际商报**

--国家能源局日前发布"大型风电场并网设计技术规范"等风电产业发展急需的18项重要技术标准,并将于2011年11月1日起实施,分析人士指此举有利于突破当前卡住中国风电发展的瓶颈,实现由风电大国向风电强国的转变.

**证券时报**

--天相投顾数据显示,截至8月13日,已发布半年报的上市公司中,知名阳光私募新进24家个股的前十大流通股东之列.三季度来,上证综指.SSEC下跌6.12%,而私募进驻的个股中,21只跑赢沪深300指数.CSI300,18只取得上涨行情,10只个股涨幅在10%以上.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李然/冉莹; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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