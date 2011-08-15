〔美国人事〕奥巴马将提名PIMCO副总和哈佛专家为FED理事人选--报载

路透华盛顿8月12日电---华尔街日报周五引述未具名消息人士的话报导称,白宫已确定两位经济学家来填补美国联邦储备理事会(美联储,FED)七名理事中的空缺席位.

不过,白宫在一份声明中称,美国总统奥巴马尚未决定提名人选.

"总统正在为美联储考虑多位高素质的候选人,但并未决定谁将担任这些非常重要的职位."白宫发言人Matt Lehrich表示.

华尔街日报称,奥巴马挑选了哈佛大学金融专家Jeremy Stein以及太平洋投资管理公司(PIMCO)执行副总裁兼哥伦比亚大学经济学与国际关系教授Richard Clarida为美联储理事人选.(完)