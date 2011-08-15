美国与加拿大经济指标预测--8月15日-8月22日****

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透8月15日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------8月15日当周-------------------------------
8月15日(一)
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 8月 0.00 负3.76
1300 美国总体资本流动(亿美元) 6月 -- 净流出675
外资购买美国公债(亿美元) -- 净买入380
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房市指数 8月 15 15
8月16日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月13日当周 -- -0.5%
1230 美国房屋开工年率(万户) 7月 60 62.9
建筑许可年率(万户) 60.6 61.7
1230 美国出口物价 7月 +0.1% +0.1%
进口物价 -0.1% -0.5%
1230 加拿大制造业销售 7月 -0.4% - 0.8%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月13日当周 -- +4.8%
1315 美国工业生产(较前月) 7月 +0.4% +0.2%
产能利用率 76.9% 76.7%
8月17日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 8月12日当周 -- 688.0
再融资指数 -- 3,625.7
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 持平 -0.4%
(较上年同期) +7.0% +7.0%
核心PPI(较前月) +0.2% +0.3%
(较上年同期) +2.3% +2.4%
8月18日(四)
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.2% -0.2%
(较上年同期) +3.3% +3.6%
核心CPI(较前月) +0.2% +0.3%
(较上年同期) +1.7% +1.6%
1230 美国实质所得 7月 +0.2% -0.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月13日当周 40 39.5
初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.5
续请失业金人数(万人) 8月6日当周 369 368.8
1230 加拿大领先指标 7月 +0.1% +0.2%
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 7月 -0.5% +1.9%
1400 美国成屋销售年率(万户) 7月 490 477
1400 美国领先指标 7月 +0.2% +0.3%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 8月 正4.0 正3.2
1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 7月 -- +0.1%
2200 美国国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单/出货比
7月 -- 0.94
8月19日(五)
1100 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.2% -0.7%
(较上年同期) +2.8% +3.1%
央行核心CPI(较前月) +0.2% -0.6%
(较上年同期) +1.6% +1.3%
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 8月12日当周 -- 127.9
-----------------------------------8月22日当周-------------------------------
8月22日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 7月 -- 负0.46 (完)
--编译 梁睿雪;审校 吴云凌
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类