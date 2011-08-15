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市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 09:23 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月15日-8月22日****

路透8月15日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------8月15日当周-------------------------------

8月15日(一)

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 8月 0.00 负3.76

1300 美国总体资本流动(亿美元) 6月 -- 净流出675

外资购买美国公债(亿美元) -- 净买入380

1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房市指数 8月 15 15

8月16日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月13日当周 -- -0.5%

1230 美国房屋开工年率(万户) 7月 60 62.9

建筑许可年率(万户) 60.6 61.7

1230 美国出口物价 7月 +0.1% +0.1%

进口物价 -0.1% -0.5%

1230 加拿大制造业销售 7月 -0.4% - 0.8%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月13日当周 -- +4.8%

1315 美国工业生产(较前月) 7月 +0.4% +0.2%

产能利用率 76.9% 76.7%

8月17日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 8月12日当周 -- 688.0

再融资指数 -- 3,625.7

1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 持平 -0.4%

(较上年同期) +7.0% +7.0%

核心PPI(较前月) +0.2% +0.3%

(较上年同期) +2.3% +2.4%

8月18日(四)

1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.2% -0.2%

(较上年同期) +3.3% +3.6%

核心CPI(较前月) +0.2% +0.3%

(较上年同期) +1.7% +1.6%

1230 美国实质所得 7月 +0.2% -0.1%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月13日当周 40 39.5

初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.5

续请失业金人数(万人) 8月6日当周 369 368.8

1230 加拿大领先指标 7月 +0.1% +0.2%

1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 7月 -0.5% +1.9%

1400 美国成屋销售年率(万户) 7月 490 477

1400 美国领先指标 7月 +0.2% +0.3%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 8月 正4.0 正3.2

1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 7月 -- +0.1%

2200 美国国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单/出货比

7月 -- 0.94

8月19日(五)

1100 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.2% -0.7%

(较上年同期) +2.8% +3.1%

央行核心CPI(较前月) +0.2% -0.6%

(较上年同期) +1.6% +1.3%

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 8月12日当周 -- 127.9

-----------------------------------8月22日当周-------------------------------

8月22日(一)

1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 7月 -- 负0.46 (完)

--编译 梁睿雪;审校 吴云凌

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