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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 09:37 BJT

〔香港个股〕联邦制药正寻求10亿元离岸人民币三年期分期偿还贷款--IFR

路透8月15日电---据汤森路透旗下IFR报导，银行人士透露，全球最大的青霉素中间体6APA生产商--联邦制药国际控股(3933.HK)正在寻求10亿元离岸人民币三年期分期偿还贷款。

委托主办行可能已经确定。据称利率为加码300个基点，但基准利率未被披露。

基准利率可能是中银香港(2388.HK)、恒生银行(0011.HK)或汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)的某种人民币利率。

另一位消息人士称，贷款将用于资本支出、一般运营资金和对现有贷款进行再融资。

该公司5月底曾在香港、新加坡和伦敦与投资者见面，据悉为首次点心债发行作准备，高盛(GS.N)与瑞银UBSN.VX(UBS.N)是该点心债交易的主承销商。

联邦制药的市值约为100亿港元，该公司在中国有生产基地。(完)

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--整理 乔艳红; 审校 林高丽

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