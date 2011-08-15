〔中港个股〕中国铝业在香港寻求3亿美元三年期银团贷款--IFR

路透8月15日电---据汤森路透旗下IFR报导，银行人士透露，中国最大的氧化铝和铝生产商--中国铝业(601600.SS)(2600.HK)正在香港寻求3亿美元三年期银团贷款，贷款将用于再融资和运营资本等用途。

澳新银行(ANZ.AX)和法国Natixis银行(CNAT.PA)联合担任本次离岸贷款的委托主办行和额度分配行。

贷款的借款人为中铝的离岸贸易分支--中铝国贸香港，由中铝提供担保。

上述两家银行目前邀请银行按以下两个层次参贷：对于承诺包销7,500万美元或更高的银行，可获得包含所有费用在内181个基点的价码，以及委托主办行和安排行的头衔。

对于愿意长期持有、承诺提供5,000万美元或以上的银行，可获得包含所有费用在内168个基点的价码，以及委托主办行和安排行的头衔。

回复截止日在本月底。

中铝上次寻求贷款是在2009年4月，当时该公司向四家中资银行申请高达210亿美元的贷款，以支持收购澳洲矿业公司--力拓(Rio Tinto)(RIO.AX)(RIO.L)的部分股份。

上次贷款包括195亿美元收购贷款和15亿美元备用贷款，由中国国家开发银行[CHDB.UL]、中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和中国进出口银行安排。(完)

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