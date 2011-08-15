〔日本经济〕政府誓言对汇率过度波动采取果断措施

路透东京8月15日电---日本内阁府周一批准的一项政策综述报告称,政府誓言必要时会对汇率过度波动采取果断措施,因其有损经济和金融稳定.

该政府报告还称,希望日本央行通过恰当且灵活的货币政策来支持经济,并希望彼此密切合作.