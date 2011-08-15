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市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 10:18 BJT

〔日本经济〕政府誓言对汇率过度波动采取果断措施

路透东京8月15日电---日本内阁府周一批准的一项政策综述报告称,政府誓言必要时会对汇率过度波动采取果断措施,因其有损经济和金融稳定.

该政府报告还称,希望日本央行通过恰当且灵活的货币政策来支持经济,并希望彼此密切合作.

政府誓言将迅速采取行动防止工业生产向海外转移,包括推出当前财年补充预算等措施.(完)

--编译 程琳;审校 李爽

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