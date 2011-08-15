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市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 10:19 BJT

《一周经济焦点》市场动荡加重经济忧虑,发达国家陷入恶性循环

路透华盛顿8月14日电---发达国家看似陷入了一个恶性循环之中:经济成长低于趋势水平引发了市场振荡,进而打击了投资者信心以及未来经济扩张的前景.

美国消费者信心在8月初急剧恶化,降至30多年以来的最低水平.[ID:nCN1897491],这部分是由于全球股市大跌後产生的焦虑情绪.

欧洲方面情况也不太好.欧洲各国正致力削减政府债务,但这也产生了压制经济成长的後果,从而令维持赤字状态的代价更加高昂.

6月欧元区工业生产意外下滑,预示第二季区内生产总值(GDP)可能表现也不佳.欧元区GDP数据定于周二发布,预计仅较第一季增长0.3%.

与此同时,市场的担忧重点在近期已从希腊、爱尔兰和葡萄牙等欧元区二线国家转移到了像法国和意大利这样的主要经济体之上.

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