《一周经济焦点》市场动荡加重经济忧虑,发达国家陷入恶性循环

路透华盛顿8月14日电---发达国家看似陷入了一个恶性循环之中:经济成长低于趋势水平引发了市场振荡,进而打击了投资者信心以及未来经济扩张的前景.

美国消费者信心在8月初急剧恶化,降至30多年以来的最低水平.[ID:nCN1897491],这部分是由于全球股市大跌後产生的焦虑情绪.

欧洲方面情况也不太好.欧洲各国正致力削减政府债务,但这也产生了压制经济成长的後果,从而令维持赤字状态的代价更加高昂.

6月欧元区工业生产意外下滑,预示第二季区内生产总值(GDP)可能表现也不佳.欧元区GDP数据定于周二发布,预计仅较第一季增长0.3%.