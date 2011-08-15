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市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 10:08 BJT

〔日本经济〕第三季可望恢复成长,但日圆升值等风险犹存--财相野田

路透东京8月5日电---日本财务大臣野田佳彦周一表示,日本经济有望在第三季恢复增长,但未来仍有一些风险,其中包括日圆升值.

在野田佳彦对记者发言前,日本公布第二季GDP下滑程度低于预期,显示3月11日地震後,该国经济稳步恢复.(完)

--编译 洪曦;审校 沈以文

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