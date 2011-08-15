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市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 10:16 BJT

〔日本经济〕经济财政大臣称央行需维持宽松政策立场应对日圆升值

路透东京8月15日电--日本经济财政大臣与谢野馨周一表示,日本央行需要维持宽松货币政策立场,作为应对日圆升值的一种举措.

"日本央行已经宣布购买资产等宽松举措,其需要维持这种宽松立场,"与谢野馨在记者会上表示.

他还补充道,他在密切关注日圆升值和全球经济前景不确定性对日本经济的影响.(完)

--编译 李爽; 审校 张若琪

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