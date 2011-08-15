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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 09:59 BJT

〔芝加哥期市〕谷物期货上涨,因关注焦点重回天气状况

路透悉尼8月15日电---美国小麦和玉米期货周一在亚洲交易时段上扬约1%,因全球金融市场持稳,而且谷物交易的关注焦点重新回到天气状况等基本面因素.

芝加哥期货交易所(CBOT)9月小麦期货Wc1上涨1.5%,至每蒲式耳7.12-3/4美元,延续周五的涨势.

12月玉米期货CZ1上升1%至每蒲式耳7.22-1/4美元.11月大豆期货Sc2上涨0.8%至每蒲式耳13.45-1/2美元.

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