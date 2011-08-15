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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 10:46 BJT

〔中美关系〕新任美国驻华大使骆家辉称中国无需担心其美元资产

路透北京8月14日电---新任美国驻华大使骆家辉周日表示,中国应当对其美元资产的安全性高枕无忧.骆家辉补充说,尽管中美在经济和政治方面存在紧张,这两个全球最大经济体应当能找到一致之处.

尽管骆家辉在担任美国商务部长期间经常指责中国的贸易政策,但在出任驻华大使後的首次媒体露面时,他对两国的潜在合作前景释出了更加温和的信息.

"中国和美国有着极其重要和复杂的外交和经济关系,这一关系当然存在挑战,但是极有希望扩展合作和协作,"骆家辉告诉记者.

自标准普尔于8月初下调了美国长期主权债信评级之後,中国官方媒体指责称,美国不负责任的财政政策为北京持有的大量美元资产带来了不确定性.

据分析师估计,中国总值3.2万亿(兆)美元外汇储备的约三分之二投资于美元资产,且中国是美国最大的债权国.目前中国的外汇储备规模为全球最大.

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