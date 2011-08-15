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市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 15:32 BJT

〔企业并购〕中国光明食品集团称正在洽购澳洲食品公司Manassen股权

路透上海8月15日电---中国光明食品集团周一称,正进行最後阶段谈判,洽谈收购澳洲Manassen食品公司股权.

光明食品集团的发言人称,该交易还需双方政府审核批准.

知情消息人士周日对路透表示,中国国企光明食品集团公司已同意收购澳洲品牌食品公司Manassen Foods,给予其企业估值逾5亿澳元(合5.16亿美元).[ID:nCN1897923].(完)

--编译 蔡美珍;审校

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