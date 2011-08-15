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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 09:58 BJT

〔伦敦金属〕LME期铜上涨,因欧美股市反弹

路透上海8月15日电---铜价周一上涨,因此前卖空禁令提振欧洲股市上涨,且美国7月零售销售创下四个月来最大升幅,推动股市反弹.

0136GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3上涨1%,至每吨8,950美元,上交易日下跌0.2%.

上海期货交易所最活跃的10月期铜合约SCFV1上涨1.3%,至每吨67,350元人民币,上交易日下跌0.4%.

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