〔日本经济〕第二季下滑幅度小于预期;日圆升值令前景蒙阴(更新版)

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
日本第二季GDP环比年率为下滑1.3%,降幅低于预期的下降2.6%.而美国同期GDP环比年率为增长1.3%.
占日本GDP约60%的民间消费较前季下降0.1%,因3月发生强震、海啸及核危机後,部分家庭削减支出.
外部需求或净出口则将GDP拉低0.8个百分点,因灾害令部分日本制造商无法将商品运往海外.
日本本月稍早介入汇市干预并放宽货币政策以阻升日圆,日圆涨至纪录高位附近,有打乱仰赖出口的经济自地震海啸影响复苏的危险.
分析师预计日本在接连三季萎缩後,随着制造商走出供应紧缩,加上重建需求的扶助,7-9月料将摆脱衰退.
但日圆大涨及全球增长放缓,对央行预期的秋天经济将恢复温和复苏构成威胁.(完)
--编译 肖群英/张若琪;审校 隋芬/王丽鑫
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类