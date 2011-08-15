〔日本经济〕第二季下滑幅度小于预期;日圆升值令前景蒙阴(更新版)

日本第二季GDP环比年率为下滑1.3%,降幅低于预期的下降2.6%.而美国同期GDP环比年率为增长1.3%.

占日本GDP约60%的民间消费较前季下降0.1%,因3月发生强震、海啸及核危机後,部分家庭削减支出.

外部需求或净出口则将GDP拉低0.8个百分点,因灾害令部分日本制造商无法将商品运往海外.

日本本月稍早介入汇市干预并放宽货币政策以阻升日圆,日圆涨至纪录高位附近,有打乱仰赖出口的经济自地震海啸影响复苏的危险.

分析师预计日本在接连三季萎缩後,随着制造商走出供应紧缩,加上重建需求的扶助,7-9月料将摆脱衰退.

但日圆大涨及全球增长放缓,对央行预期的秋天经济将恢复温和复苏构成威胁.(完)