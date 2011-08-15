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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 10:26 BJT

〔中国新债〕沈阳化工周四将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透北京8月15日电---中国沈阳化工股份有限公司(000698.SZ)周一公告称,将于周四(18日)簿记建档发行5亿元人民币

短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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沈阳化工 10 5 12 8/18簿记建档 招商银行 AA 8/19 8/22

(000698.SZ)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 钟华; 审校 乔艳红

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