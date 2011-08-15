英国首相卡梅伦称将修复"破损社会"

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦8月15日电---英国首相卡梅伦周一表示，英国政府将修复“破损的社会”，以防再次出现骚乱。英国多个城市最近爆发了数十年来最严重的骚乱。
自英国警方射杀一名嫌犯引发骚乱以来，已经有超过2,800人被捕。骚乱从首都伦敦蔓延，并在英国其他城市引发暴力。
上周从意大利度假归来的卡梅伦正寻求利用好民众的广泛不满。
卡梅伦将在周一的讲话中表示：“这是唤醒我们国家的一个警钟。沉积数十年的社会问题就在我们身上爆发了。”
根据提前公开的内容摘要，卡梅伦将表示：“现在，正如民众希望能这些罪犯在街头受到警方反击一样，他们也希望看到这些问题得到重视，并予以解决。我们在安全问题予以反击的同时，也必须匹配对社会问题的反击。”
卡梅伦所面临的风险很大。任何骚乱的再出现都会破坏公众对卡梅伦政府的信心。
但分析人士表示，如果卡梅伦能提供选民们寻求的强有力的法律和秩序，他或许能从中获得政治好处。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类