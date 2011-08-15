〔中国新债〕国开行周四将发至多360亿元两期固息金融债,含三年和10年

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透北京8月15日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周一公告称,将于周四(18日)招标发行两期固息金融债,总金额不超过360亿元人民币.其中三年期品种发行上限为160亿元,10年期为200亿元.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为国开行今年第47期、第48期金融债.具体条款如下:
第47期 48期 -------------------------------------------------------------------------
发行总量 不超过160亿元 不超过200亿元
期限/计息方式 三年/固息 10年/固息
招标时间 8月18日10:00-11:00 8月18日10:00-11:00
招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式
缴款日 8月23日 8月24日
起息日 8月23日 8月24日
分销期 8月19日-8月23日 8月19日-8月24日
上市日 8月29日 8月30日
基本承销额 有 有
付息频率 按年 按年
发行人增发权利 保留 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。