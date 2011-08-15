版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 10:30 BJT

〔中国新债〕国开行周四将发至多360亿元两期固息金融债,含三年和10年

路透北京8月15日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周一公告称,将于周四(18日)招标发行两期固息金融债,总金额不超过360亿元人民币.其中三年期品种发行上限为160亿元,10年期为200亿元.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为国开行今年第47期、第48期金融债.具体条款如下:

第47期 48期 -------------------------------------------------------------------------

发行总量 不超过160亿元 不超过200亿元

期限/计息方式 三年/固息 10年/固息

招标时间 8月18日10:00-11:00 8月18日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 8月23日 8月24日

起息日 8月23日 8月24日

分销期 8月19日-8月23日 8月19日-8月24日

上市日 8月29日 8月30日

基本承销额 有 有

付息频率 按年 按年

发行人增发权利 保留 保留

-------------------------------------------------------------------------

国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐