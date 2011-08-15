《欧洲央行焦点》继续冲销债券购买操作,料将长期介入市场交易

* 债券购买冲销举措仍被视作是成功的

* 购买债券带来的通胀影响十分有限

* 央行无限制资金供应令短期市场利率持低

路透法兰克福8月12日电---欧洲央行从金融体系抽回流动性,以冲销债券购买操作的能力,取决于其持续给予银行所需资金的流动性操作.

欧洲央行坚称没有像美国联邦储备理事会(美联储,FED)和英国央行那样采取量化宽松,或者说印钞,因其购买债券投放的每一分钱,都以吸收银行一周期存款的方式进行了冲销.

进入本周前,欧洲央行的证券市场项目下持有740亿欧元公债,在本周开始购买意大利和西班牙公债後,这一数字或已迅速上升.

市场消息人士估算,欧洲央行本周买入约100-150亿欧元债券.苏格兰皇家银行称,欧洲央行与欧洲救援基金可能要买入最多8,500亿欧元债券,并在市场上停留一段时间.该救援基金或将在今年晚些时候接过购买债券的任务.

苏皇分析师Nick Matthews说道:"欧洲央行将不得不长期介入市场."