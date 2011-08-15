《欧洲央行焦点》继续冲销债券购买操作,料将长期介入市场交易

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
* 债券购买冲销举措仍被视作是成功的
* 购买债券带来的通胀影响十分有限
* 央行无限制资金供应令短期市场利率持低
路透法兰克福8月12日电---欧洲央行从金融体系抽回流动性,以冲销债券购买操作的能力,取决于其持续给予银行所需资金的流动性操作.
欧洲央行坚称没有像美国联邦储备理事会(美联储,FED)和英国央行那样采取量化宽松,或者说印钞,因其购买债券投放的每一分钱,都以吸收银行一周期存款的方式进行了冲销.
进入本周前,欧洲央行的证券市场项目下持有740亿欧元公债,在本周开始购买意大利和西班牙公债後,这一数字或已迅速上升.
市场消息人士估算,欧洲央行本周买入约100-150亿欧元债券.苏格兰皇家银行称,欧洲央行与欧洲救援基金可能要买入最多8,500亿欧元债券,并在市场上停留一段时间.该救援基金或将在今年晚些时候接过购买债券的任务.
苏皇分析师Nick Matthews说道:"欧洲央行将不得不长期介入市场."
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类