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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 10:56 BJT

〔日本股市〕早盘跟随全球股市涨势收高,此前日本公布第二季GDP

路透东京8月15日电---日本股市日经指数周一上扬,上周欧洲宣布金融股卖空禁令扶助全球股市上涨.数据显示,日本4-6月国内生产总值(GDP)较前季下滑,但降幅小于预期[ID:nCN1897729].

分析师表示,GDP数据公布後,市场很可能收复上周的多数失地,投资者可能将继续关注于美国经济复苏和欧债问题.

"日本经济仍然依赖出口.除非美国经济出现稳步复苏迹象,否则日股在7-9月期间只会录得有限涨幅,"Chibagin Asset Management的总经理Yoshihiro Okumura谈到.其还补充道,在此期间,9,500点将是日经指数面临的关键阻力位.

截至中午,日经指数.N225早盘收高0.9%至9,041.90点.东证股价指数.TOPX上涨0.6%至772.95点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 白云

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