《法国经济焦点》政府拟明年减赤约100亿欧元,瞄准免税和超富者--报载

* 法国报纸称,2012年减赤规模在67-120亿欧元之间

* 重点目标放在免税和超富人群;不削减支出

* 萨科齐政府将避免严厉的撙节措施

* 减赤细节将于8月24日公布

路透巴黎8月14日电---法国《星期日报》周日报导,该国中右翼政府计划在2012年削减约100亿欧元的预算赤字,但避免采取削减公共开支和全面增税等痛苦手段.

法国政府在财政赤字方面正受到市场和国际货币基金组织(IMF)的压力,其将在8月24日公布有关减赤的方案,而再过一个月,政府将宣布2012年预算.

由于明年4月的大选临近,法国总统萨科齐的减赤方案将远比本周意大利达成的450亿欧元的减赤规模温和,意大利是欧元区债务危机中最新成为聚焦目标的国家之一.

不过根据该报导,法国的减赤幅度估计在67-120亿欧元之间,这还是比外界最近估计的30亿欧元的规模要高出不少.