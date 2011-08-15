《法国经济焦点》政府拟明年减赤约100亿欧元,瞄准免税和超富者--报载

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
* 法国报纸称,2012年减赤规模在67-120亿欧元之间
* 重点目标放在免税和超富人群;不削减支出
* 萨科齐政府将避免严厉的撙节措施
* 减赤细节将于8月24日公布
路透巴黎8月14日电---法国《星期日报》周日报导,该国中右翼政府计划在2012年削减约100亿欧元的预算赤字,但避免采取削减公共开支和全面增税等痛苦手段.
法国政府在财政赤字方面正受到市场和国际货币基金组织(IMF)的压力,其将在8月24日公布有关减赤的方案,而再过一个月,政府将宣布2012年预算.
由于明年4月的大选临近,法国总统萨科齐的减赤方案将远比本周意大利达成的450亿欧元的减赤规模温和,意大利是欧元区债务危机中最新成为聚焦目标的国家之一.
不过根据该报导,法国的减赤幅度估计在67-120亿欧元之间,这还是比外界最近估计的30亿欧元的规模要高出不少.
该报援引消息人士的话称,一大部分新增收入将通过中止对住房和法国海外领土的税收减免获得.此外,对超富人群徵收额外税收也在考虑范围内.
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类