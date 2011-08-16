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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 09:20 BJT

〔中国公开市场〕央行今日将进行290亿元正回购操作,期限28天--业内人士

路透上海8月16日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行290亿元人民币28天期正回购操作.

央行稍後还将招标发行50亿元一年期央票,发行量较上周增逾一倍.市场预计其中标收益率有望继续持稳在3.4982%.

央行上周二招标发行了20亿元一年期央票,中标收益率第六周持平于3.4982%;央行同日并进行了830亿元28天期正回购操作.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.(完)

--发稿 刘昕/李宏薇; 审校 林高丽

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