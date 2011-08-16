〔中国公开市场〕央行今日将进行290亿元正回购操作,期限28天--业内人士

央行上周二招标发行了20亿元一年期央票,中标收益率第六周持平于3.4982%;央行同日并进行了830亿元28天期正回购操作.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.(完)