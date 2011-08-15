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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 11:02 BJT

《外汇动态》进口商逢低买盘支撑美元/菲律宾披索,关注42.40支撑位

0245GMT---菲律宾进口商正逢低买入美元/菲律宾披索PHP=PDSP,该货币对料在42.40附近受到支撑.自8月5日以来美元/披索一直守在此水准上方.

美元/披索上周三曾跌破42.40,但当日收盘高于该水准.该货币对下跌0.4%至42.46,此前一度降至42.41.

马尼拉一银行交易员称,"尽管乐观的风险情绪正在缓慢回温,但交易商仍然谨慎.我预计目前在42.40处提供小幅支撑,若美元/披索突破该水准,则会测试42.25-42.20."

美元/披索本月稍早这波升势的61.8%费波纳奇回档技术位位于42.24.(完)

--编译 王翔琼;审校 隋芬

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