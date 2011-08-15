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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 10:57 BJT

〔标题新闻〕8月1-15日马来西亚棕榈油产品出口较上月同期增加27%至953,852吨--ITS

ITS是Intertek Testing Services的缩写.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nK7E7J300Z]

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