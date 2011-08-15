〔中国汇市〕人民币兑美元早盘略跌,料近日将步入新一轮盘整区间

* 人民币中间价连四日创新高,但即期上涨乏力

* 汇价早盘窄幅波动,近期有望进入稳定平台

路透上海8月15日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周一早盘即期汇价略有下跌.尽管人民币中间价连续第四日创出汇改来新高,盘中汇价却在连日走升後显示出疲态,汇价在高位胶着不前,预计不日将进入盘整平台.

北京时间10:56,人民币兑美元即期报6.3917元,上日收盘价为6.3895元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3950元,较上日的6.3972元续升.

"(市场)没啥大动静,感觉升值还是比较平稳,对比2007年的升值,现在幅度还是比较缓和的了,"北京一银行交易员称.

谈及人民币何时开始新一轮盘整时,他认为,"就这几天了,估计最近就要开始横(盘)了."

国内通胀居高不下,欧美问题不断,内外夹击之下中国政策取向何去何从,备受关注.中国央行上周五称,将继续把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,并将合理利用利率、汇率等多种政策工具组合,保持合理的社会融资规模.[ID:nCN1896517]

欧元和美元兑瑞郎周一在亚洲盘升至两周高位,因慎防瑞士央行可能进一步采取行动以削弱瑞郎,且市况更加趋稳.[FRX/CN]

北京时间11:00,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2690/20,上日尾盘为6.2700元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3785/05元,上日尾盘报6.3800元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)