〔中国汇市〕人民币兑美元早盘略跌,料近日将步入新一轮盘整区间

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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* 人民币中间价连四日创新高,但即期上涨乏力
* 汇价早盘窄幅波动,近期有望进入稳定平台
路透上海8月15日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周一早盘即期汇价略有下跌.尽管人民币中间价连续第四日创出汇改来新高,盘中汇价却在连日走升後显示出疲态,汇价在高位胶着不前,预计不日将进入盘整平台.
北京时间10:56,人民币兑美元即期报6.3917元,上日收盘价为6.3895元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3950元,较上日的6.3972元续升.
"(市场)没啥大动静,感觉升值还是比较平稳,对比2007年的升值,现在幅度还是比较缓和的了,"北京一银行交易员称.
谈及人民币何时开始新一轮盘整时,他认为,"就这几天了,估计最近就要开始横(盘)了."
国内通胀居高不下,欧美问题不断,内外夹击之下中国政策取向何去何从,备受关注.中国央行上周五称,将继续把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,并将合理利用利率、汇率等多种政策工具组合,保持合理的社会融资规模.[ID:nCN1896517]
欧元和美元兑瑞郎周一在亚洲盘升至两周高位,因慎防瑞士央行可能进一步采取行动以削弱瑞郎,且市况更加趋稳.[FRX/CN]
北京时间11:00,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2690/20,上日尾盘为6.2700元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3785/05元,上日尾盘报6.3800元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曾菱; 审校 张喜良
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。