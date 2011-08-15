三分之一德国人预计十年後欧元消失--民调

路透柏林8月13日电---据周日公布的一项民意调查显示，近三分之一的德国人认为欧元再过十年可能就会消失了。

该份调查发现，31%的受访者认为2021年欧元会消失，65%的人认为欧元仍在。德国东部地区民众怀疑心态尤其明显，认为欧元无法挺过又一个十年的人占41%。