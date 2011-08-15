三分之一德国人预计十年後欧元消失--民调

《信报》：墨国“好欺”不手软 中美贸战“听住先”
美国总统特朗普就职以来连串测试人权、宗教自由以至法治底线的行动，非但引起举世哗然，还令美国社会进一步分化撕裂，后果难以估计。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林8月13日电---据周日公布的一项民意调查显示，近三分之一的德国人认为欧元再过十年可能就会消失了。
该份调查发现，31%的受访者认为2021年欧元会消失，65%的人认为欧元仍在。德国东部地区民众怀疑心态尤其明显，认为欧元无法挺过又一个十年的人占41%。
德国西部地区民众较为自信，仅有28%的人预计2021年时欧元不复存在。（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
美国总统特朗普就职以来连串测试人权、宗教自由以至法治底线的行动，非但引起举世哗然，还令美国社会进一步分化撕裂，后果难以估计。
路透香港2月1日 - 法国外贸银行(Natixis)周三称，去年12月人民币在中国资本流出的占比大幅下降至接近零，而2016年全年中国资本流出金额为8,849亿美元。
美国总统特朗普上台迄今签署十多项行政命令，以示强推新政的决心，讵料禁止七个回教国家民众入境遭到强烈反弹，不支持率在第8天突破50%，归根究柢是他损害了美国核心价值。