〔路透调查〕投资人大幅减持韩元多仓,但更加看好人民币与坡元

路透新加坡8月12日电---路透调查显示,出于对欧洲债务危机和美国经济放缓的担忧,投资者减持韩元多头仓位约三分之二,同时亦减少对其他亚洲货币的押注.

不过,投资者仍增加了对人民币和坡元的押注,显示他们对这两种货币信心增加.

一度高涨的亚洲新兴货币在近几周回落,因金融市场波动性剧增令投资者减少对风险资产的敞口.

在调查中,投资者看空印度卢比的程度达到2009年3月以来最甚.

鉴于全球市场恐慌推低了亚洲新兴货币,多数分析师预计区内决策者将减缓对抗通胀的力度.

此次调查访问了10位外汇分析师,评估市场对八种亚洲货币兑美元的仓位状况.

调查估值介于负3到正3,旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况.正3表示市场高度做多美元.

数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位.

调查结果ASIAPOSN 如下:

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日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索

8月12日 -2.13 -0.45 -1.62 -1.00 -0.23 0.75 -0.51 -0.37

7月14日 -1.46 -1.33 -1.25 -1.20 -0.63 -0.37 -0.89 -0.51

6月15日 -1.05 -0.20 -0.48 -0.77 -0.64 0.09 -0.50 -0.11

5月13日 -1.36 -0.57 -1.36 -1.39 -0.68 0.47 -0.84 -0.57

4月15日 1.95 -1.05 -2.15 -1.30 -0.50 -0.15 -1.50 -0.70

3月16日 -1.10 0.05 -1.30 -0.95 0.35 0.60 -0.60 -0.10

2月18日 -1.65 -1.00 -1.60 -1.20 -1.15 0.55 -0.95 -0.75

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