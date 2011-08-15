〔路透调查〕投资人大幅减持韩元多仓,但更加看好人民币与坡元

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透新加坡8月12日电---路透调查显示,出于对欧洲债务危机和美国经济放缓的担忧,投资者减持韩元多头仓位约三分之二,同时亦减少对其他亚洲货币的押注.
不过,投资者仍增加了对人民币和坡元的押注,显示他们对这两种货币信心增加.
一度高涨的亚洲新兴货币在近几周回落,因金融市场波动性剧增令投资者减少对风险资产的敞口.
在调查中,投资者看空印度卢比的程度达到2009年3月以来最甚.
鉴于全球市场恐慌推低了亚洲新兴货币,多数分析师预计区内决策者将减缓对抗通胀的力度.
此次调查访问了10位外汇分析师,评估市场对八种亚洲货币兑美元的仓位状况.
调查估值介于负3到正3,旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况.正3表示市场高度做多美元.
数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位.
调查结果ASIAPOSN 如下:
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日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索
8月12日 -2.13 -0.45 -1.62 -1.00 -0.23 0.75 -0.51 -0.37
7月14日 -1.46 -1.33 -1.25 -1.20 -0.63 -0.37 -0.89 -0.51
6月15日 -1.05 -0.20 -0.48 -0.77 -0.64 0.09 -0.50 -0.11
5月13日 -1.36 -0.57 -1.36 -1.39 -0.68 0.47 -0.84 -0.57
4月15日 1.95 -1.05 -2.15 -1.30 -0.50 -0.15 -1.50 -0.70
3月16日 -1.10 0.05 -1.30 -0.95 0.35 0.60 -0.60 -0.10
2月18日 -1.65 -1.00 -1.60 -1.20 -1.15 0.55 -0.95 -0.75
-------------------------------------------------------------------(完)
--编译 洪曦;审校 吴云凌
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类