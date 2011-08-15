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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 11:33 BJT

《外汇动态》渣打银行建议日本以外亚洲国家的出口商提高对冲比率

0308GMT---渣打银行建议日本以外亚洲国家的出口商提高对冲比率,指因预计本月美元兑日圆以外亚洲货币(AXJ)将经历震荡走势,可成为拥有美元应收款的出口商提高对冲比率的良机.

该行称,与美国经济相关的负面因素多数已被市场消化."我们对所有九大主要AXJ的年底汇率预估均低于其远汇,表明有抛售美元的强烈对冲动力,"该行在报告中称."持有AXJ的出口商应当利用8月市场波动,通过美元/AXJ仓位,提高年底美元应收款的对冲比率.保守的出口商可以通过远汇合约锁定汇率.此外,美元/AXJ波动率和风险逆转指标上升表明存在低位建仓的机会."

渣打银行称,这种情况尤其适用于美元/韩元KRW=KFTC、美元/印尼卢比INR=IN、美元/马币(林吉特)MYR=MY和美元/坡元SGD=D3.

该行预测,年底美元/韩元现汇将在1,020,而目前年底远汇买价报1,082.年底美元/印尼卢比料在43.50,远汇目前报45.88.(完)

--编译 白云; 审校 高琦

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