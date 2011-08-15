〔中国债市动态〕现券收益率稳中有降,高配置价值金融债和信用债受青睐

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透上海8月15日电---中国银行间债市周一早盘机构心态平稳,现券收益率大多盘整,但一些投资价值相对较高的中长期政策性金融债和信用债收益率小幅走低.
交易员指出,五年以上的政策性金融债,与国债利差仍处于历史高位,配置价值较高,而一些信用债收益率亦相对有吸引力,在资金面缓和的背景下,部分机构增加了配置,推动其收益率略跌3-5个基点(bp),国债等其他品种收益率则相对平稳.
"收益率还好,变化不是很明显,"华东一银行交易员表示,"一些政策性金融债,信用债收益率略微跌了一点,机构觉得这些品种配置价格不错."
他并指出,前期对欧美经济复苏的疑虑,避险情绪让国内现券二级市场收益率震荡走低,目前央票一二级市场收益率利差尚不足覆盖一次加息的幅度,显示年内的升息预期已经明显降温;一些与国债利差徘徊在历史高点的政策性金融债,以及信用等级AA+以上的信用债配置价值明显,吸引资金介入,推动其收益率小幅走低.
北京时间11:07,剩馀期限近6.6年的国开债110217双边报价tCN110217=CFXM最新报价5.7792/5.7147%,上日尾盘报5.8294/5.7740%;剩馀期限0.7年的中铝公司短期融资券1181211tCN1181211=CFXS最新成交价为5.0895%,上日尾盘报5.2600%.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 张喜良
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。