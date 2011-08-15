〔中国金融〕地方政府债务收支纳入预算管理,存量债务要依协议偿还--财政部

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透北京8月15日电---中国财政部周一称,要抓紧研究建立地方政府债务风险预警机制,将地方政府债务收支纳入预算管理.对于融资平台公司存量债务,不得单方面改变原有债权债务关系,不得转嫁偿债责任和逃废债务.
刊登在财政部的新闻稿还指出,对还款来源主要依靠财政性资金的公益性在建项目,除法律和国务院另有规定外,不得继续通过融资平台公司融资,应通过财政预算等渠道,或采取市场化方式引导社会资金解决建设资金问题.
新闻稿并称,对使用债务资金的其他项目,原贷款银行等要认真做好重新审核工作,符合规定和政策要求的,要继续按照协议提供贷款;不符合有关要求的,地方政府要尽快进行清理,妥善处置.
中国总理温家宝7月中旬时表示,要加强对地方政府性债务监管,继续规范地方政府融资平台公司,严格控制增量,逐步消化存量,有效化解债务风险
中国财政部部长谢旭人之後则指出,研究建立规范的地方政府举债融资机制.要按照分类管理、区别对待的原则,妥善处理债务偿还和在建项目後续融资问题.
据审计署审计,截至2010年底,全国地方政府性债务馀额107,174.91亿元人民币,其中,政府负有偿还责任的债务67,109.51亿元,占62.62%;政府负有担保责任的或有债务23,369.74亿元,占21.80%.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类