《中国2011年国债发行中标明细表》--8月15日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为今年发行的各期记账式附息国债中标明细:
债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数
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一期 1/12 1 2.81% 2.83% 300 1.73
续发 4/15 2.7421% -- 200 1.49
(中标收益率)
续发 5/13 3.0246% -- 117.1 --
(中标收益率) (计划发行200亿元,未招满)
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二期 1/19 10 3.94% 3.98% 300 1.92
续发 5/18 3.8051% 3.82% 320.6 1.93
(中标收益率)
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三期 1/26 7 3.83% 3.82% 300 1.74
续发 5/11 3.5924% 3.61% 325.2 1.84
(中标收益率)
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四期 2/16 5 3.60% 3.63% 300 2.00
续发 4/13 3.4070% 3.45% 339.70 2.21
(中标收益率)
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五期 2/23 30 4.31% 4.34% 280 1.69
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六期 3/2 7 3.75% 3.79% 300 2.11
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七期 3/9 3 3.22% 3.29% 280 2.41
续发 4/20 3.1670% 3.18% 300 1.84
(中标收益率)
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八期 3/16 10 3.83% 3.89% 300 2.14
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九期 3/23 1 2.80% 2.87% 300 2.05
续发 6/17 3.9576% -- 133.5 --
(中标收益率) (计划招标200亿元,未招满)
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10期 4/27 20 4.15% 4.15% 300 1.65
续发 7/27 4.4781% 4.43% 280 1.71
(中标收益率)
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11期 5/4 1 2.77% 2.77% 301.8 1.59
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12期 5/25 50 4.48% 4.41% 300 1.38
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13期 6/1 3 3.26% 3.25% 300 1.48
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14期 6/8 5 3.44% 3.40% 300 1.36
续发 8/3 3.9278% 3.81% 300 1.11
(中标收益率)
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15期 6/15 10 3.99% 3.90% 309 1.78
续发 7/20 4.0558% 4.01% 310.3 1.71
(中标收益率)
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16期 6/22 30 4.50% 4.44% 300 1.59
*续发 8/10 4.5253% 4.58% 280 2.17
(中标收益率)
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17期 7/6 7 3.70% 3.69% 300 1.56
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18期 7/13 1 3.48% 3.39% 300 1.33
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合计 8,277.2
以下为今年发行的各期记账式贴现国债中标明细:
债券名称 招标时间 期限(天) 加权收益率 发行规模(亿元) 投标倍数
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一期 4/15 91 2.5531% 100 2.13
二期 5/13 182 2.9109% 96.3 --
(计划发行100亿元,未招满)
三期 7/8 182 3.7037% 117.6 --
(计划发行150亿元,未招满)
四期 8/5 273 3.8901% 150 2.38
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合计 463.9 (完)
注:1.发行规模和认购额单位均为亿元人民币.
2.*表示新增.
3.2010年国债发行中标明细表请点选[ID:nCN1513269].
--整理 周晓峰; 审校 李宏薇
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
《中国信用债发行日程一览表》
已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2011年已发行金融债一览表》
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。