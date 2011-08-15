《中国金融债发行日程表》--8月15日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])
以下为中国即将或正在发行的金融债:
发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间
(亿元人民币)
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*进出口行 不超过200 7年 周二招标 固息金融债 8/16-8/25
不超过200 5年 周二招标 固息金融债 8/16-9/1
*国开行 不超过160 3年 周四招标 固息金融债 8/19-8/23
不超过200 10年 周四招标 固息金融债 8/19-8/24
国开行 *150 5个月 *4.1494% 贴现金融债 8/12-8/16
(中标收益率)
*150 10年 *4.5506% 固息金融债 8/12-8/18
(2007年第25期10年债增发,中标收益率)
农发行 *250 1年 *4.09% 固息金融债 8/12-8/18
农发行 -- -- -- 金融债 9/8
农发行 -- -- -- 金融债 9/22
农发行 -- -- -- 金融债 10/11
农发行 -- -- -- 金融债 11/10
瑞穗银行 10 2年 -- 浮息金融债 --
(中国) (一年定存基准)
深发展 不超过100 5-15年 -- 次级债 --
(000001.SZ) 至多100 1-10年 -- 金融债 --
浦发银行 至多500 5年以上 -- 次级债 --
(600000.SS) 不超300 3/5年 -- 金融债 2011年底前
兴业银行 至多500 不超10年 -- 金融债 --
注: *表示新增.(完)
--整理 周晓峰; 审校 李宏薇
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
《中国信用债发行日程一览表》
已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2011年已发行金融债一览表》
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。