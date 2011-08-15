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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 11:39 BJT

〔日本债市〕公债期货在假期清淡交投中小涨,但涨幅受限

路透东京8月15日电---日本公债期货周一小幅上涨,追随美债涨势,但涨幅因市场缺乏方向而受限,很多市场人士因为日本盂兰盆假期离场.

截至中午,日本10年期公债期货9月合约2JGBv1小涨0.04点,至142.16,但在上周五英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)日债期货收盘价FYBc1142.19附近受限.早盘盘中,该档日债期货囿于波幅为0.10点的窄幅区间.

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