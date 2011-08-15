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市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 11:46 BJT

〔路透调查〕日本8月股市散户投资者信心下降,因日圆升值打压股市＝2

近80%的受访者称日圆升值恐会迫使国内企业将业务转至海外.

"美国、欧洲、中国、日本等国家都存在很多问题,这不会轻松就能解决的,"一投资者说道.

"目前的心理趋于悲观,因日圆升值料将损及制造商的获利.此外也担心原材料价格上涨等问题."他说道.

日股日经指数.N225较约一个月前的调查下滑了7%左右.

路透调查显示,日本8月股市散户投资者信心指数下降22点至负50,低于7月所及的七个月高点负28.

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