旅游胜地巴厘岛开发过度问题多

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(本文由路透中文网编译提供)
路透印尼努沙杜瓦8月12日电---沙滩上的吊车、遭破坏的珊瑚，以及水中漂浮的垃圾，这一切都证实巴厘岛在吸引游客方面有多么成功。
19世纪以来，巴厘岛独特的印度教文化、艺术和火山景观，吸引了世界各地的游客。而近年来，由于亚洲民众财富增长，巴厘岛更成为亚洲游客的热门选择。
巴厘岛还充分发挥优势，承办许多国际会议和其他大型活动，其中有许多活动就在努沙杜瓦区举行，这里有威斯汀和万豪等国际连锁酒店。
大型活动期间，旺盛需求推高客房价格，这给巴厘岛带来了丰厚收入，促使巴厘岛铲平山头，修建更多度假村，压根不考虑环境限制。有人士指出，目前巴厘岛已经拥挤不堪。
巴厘岛环保组织Walhi负责人Wayan Suardana称：“目前巴厘岛旅游业过度开发，采取的作法是贱卖土地、不遗馀力地开发。”
Suardana认为，应对老度假村进行翻修，重点关注过度开发带来的诸多问题，包括供电供水紧缺、垃圾增加和交通堵塞等。
但当地政府已批准在金巴兰兴建一座200公顷的度假村，举办2013年亚太经合组织论坛，Suardana称该项目将危及当地农民的生计。(完)
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
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