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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 12:20 BJT

《企业看点》--8月15日财务活动报导摘要

路透班加罗尔8月15日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 英国星期日泰晤士报报导,英国最大的饼干制造商--United Biscuits或被分拆,因其私募股权公司股东寻求剥离该业务.[ID:nL5E7JE07Y]

* 星期日泰晤士报报导,美国投资基金JC Flowers竞购Northern Rock的努力,已得到一中国政府基金的金融支持.[ID:nCN1898491]

* 星期日泰晤士报报导,意大利知名摩托车制造商Ducati或将于明年在香港上市,市值估计为8.75亿英镑(14亿美元).[ID:nL5E7JE08J]

--编译 丁琦;审校 吴云凌

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