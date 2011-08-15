版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 12:22 BJT

〔东京汇市〕瑞郎兑美元和欧元大跌,因市场持续猜测瑞郎将钉住欧元

* 瑞郎兑美元和欧元跌至两周低位

* 报纸报导後外界一直猜测欧元-瑞郎将采取钉住汇率

* 本周德法峰会受关注

* 美国零售业销售数据强劲令美元/日圆获得一些支撑

路透东京/悉尼8月15日电---瑞郎兑美元和欧元周一在亚洲市场重挫至两周低位,因市场提防瑞士央行将采取行动打压瑞郎.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐