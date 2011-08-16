中国薪资上涨令美国公司利润承压

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约8月12日电---多年来，来自中国的低价商品帮助美国抑制通胀。而如今，中国刺激国内消费、减少出口依赖的努力正导致跨国公司在华生产成本上升。
最终，中国的通胀可能会转移至他国。
中国薪资呈两位数增长，已让艾默生电气(EMR.N)和霍尼韦尔国际(HON.N)等大型企业利润承压。分析师和投资者称，玩具制造商美泰(MAT.O)、快餐连锁百胜餐饮(YUM.N)和电脑制造商戴尔DELL.O也面临类似问题。
除了提高商品价格，跨国公司还有多种选择，例如使用自动化生产，或转移至中国欠发达的内地。一些公司认为，中国成本上升只是略微让人头痛的问题，另一些公司则预计长远来看中国消费者日益富裕将令其受益。将要结束的财报季期间，这一话题再度被热议。
Fairchild Semiconductor InternationalFCS.N首席财务官弗雷（Mark Frey）上月称：“投入成本上涨已在一段时间内对利润造成影响。金属和能源定价、外汇市场和中国工资通胀将更难预测。”
百胜餐饮的利润三分之一来自中国。该公司称，由于劳动力成本上涨，今年百胜餐饮全年利润将略降。
百胜餐饮首席财务官卡卢奇（Rick Carucci）在公司财报电话会议上说道：“我认为，劳动力成本上升将持续高涨一段时间。”他称，大宗商品价格是公司面临的另一未知因素。
** 到西部去，年轻人 **
艾默生电气在华雇员人数逾4万，为其总人数的近三分之一。面对20%的工资涨幅，该公司称，可能把部分生产移至中国内地，并可能将20%产能移至亚洲其它国家。
艾默生首席执行官法尔（David Farr）在公司第二季度电话会议上称：“中国经济已进入成本更高的模式。我们必须进行调整。”
William Blair分析师海曼（Nick Heymann）称，一个复杂的相关因素是，许多国有企业等本土竞争者并不太担心利润，正对艾默生等公司在定价上进行挑战。
跨国公司明白，他们无法在成本上与中国本土企业竞争，因而必须生产出独特的产品，让其更小、更快、更节能。然後根据产品，他们有望定价更高。
而其它企业，例如劳动密集型的鞋类和玩具制造商，则不得不考虑关注节省成本的消费者，这些人可能面临新的经济衰退。但孩之宝和美泰今年仍进行了提价，前者首席执行官称，中国仍是其青睐的制造中心。
** 创造消费文化 **
中国“十二五”计划呼吁，人均收入增幅为7%，并新增研发投资，以刺激内需，实现经济现代化。
中国的制造业薪资比美国低很多，但正缩小与美国的差距。中国的通胀目前处于三年来的高点。调研机构BernsteinResearch称，1978年到2009年年间，中国薪资年增幅近13%，为美国增速的六倍。2006年以来，薪资增长加速。
波士顿咨询称，到2015年，进行相关调整後，上海周边地区薪资将为美国阿拉巴马等低成本各州的61%。交通和其它因素将进一步缩小这一差距。
波士顿咨询高级合伙人赛金（Hal Sirkin）称：“薪酬成本足够高时，你开始注意到差别。”他称，美国公司正寻找替代生产地点。“其中一个选择是回到美国国内。”
波士顿咨询预计，未来几年内，由于中国薪资上涨，人民币强劲升值，中国作为制造中心的吸引力减弱，美国将迎来一波该国跨国制造商的再投资。波士顿咨询在7月的报告中称，福特汽车(F.N)等14家公司重新考虑生产基地问题。
波士顿咨询认为，中国曾有充足的劳动力，供需非常平衡，现在这一平衡态势已被打破。这种改变并不意味着，在华工厂关闭，解雇工人；而是意味着，有选择地缩小扩张或投资规模。中国的规模将确保其仍是全球重要市场。
中国拥有完善的基础设施，这让其比菲律宾、印尼和越南等国家占有优势。尽管跨国公司在华短期利润受影响，但中国日益富裕，需考虑这将带来的长期机遇。对于许多生产商而言，石油和金属等价格上涨，远比劳动力成本上涨更令人头痛。
德勤全球化工行业领导人汉利（Tim Hanley）称：“中国的消费者基数很大。将中国当作低成本出口基地的公司明白，他们需要在中国，那里才是需求所在。”（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
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